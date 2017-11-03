السجن سنتين لخمسة متهمين بالتجمهر

2017-11-03 - 1:19 م

مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة حكمًا بسجن 5 متهمين بالتجمهر لمدة سنتين وأمرت بمصادرة جميع المضبوطات.

وتزعم السلطات أنه في 21 يناير/كانون الثاني 2017 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، قام المتهمون الخمسة بوضع نموذج محاكٍ لأشكال المتفجرات بمكان عام.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة الاشتراك وآخرين مجهولين بالتجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أفراد، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.