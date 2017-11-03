تجديد بطاقة الهوية عبر المفتاح الإلكتروني مع نهاية العام الحالي
2017-11-03 - 1:21 م
مرآة البحرين: قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد القائد بأن الهيئة تعمل على تقديم خدمة تجديد بطاقة الهوية من خلال المفتاح الالكتروني «نظام الدخول الموحد»، الذي سيسمح بتجديد جميع البطاقات المنتهية لأفراد العائلة في خطوة واحدة والدفع من خلال البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أن المؤمل إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، وتعد أولى الخدمات المقدمة ضمن الباقة الجديدة لخدمات بطاقة الهوية.
ونظام المفتاح الإلكتروني هو نظام يسمح بالقيام بعمليات عدة في خطوة واحدة فقط، مثل إمكانية دفع جميع الفواتير للمستخدم في خطوة واحدة فقط.
ووفقًا لآخر إحصائية سجلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فقد بلغ العدد الكلي للمستخدمين المسجلين في نظام المفتاح الإلكترونية حتى اليوم حوالي 200 ألف مستخدم؛ من مواطنين ومقيمين ومستثمرين خليجيين.
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