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ملك البحرين يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
2017-11-03 - 1:27 م
مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك الذي يزور البلاد حاليًا للمشاركة في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الملك ناقش مع لايتشاك "المستوى المتقدم من التنسيق والتعاون المشترك بين البحرين والجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري".
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