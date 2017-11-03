البحرين: حكم قضائي بسجن رجلي دين شيعيين 6 أشهر

2017-11-03 - 1:35 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية (الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) حكما بسجن رجلي دين شيعيين في قضية تجمهر في العاصمة المنامة عام 2011.

وقال محام مطلع على القضية إن محكمة أول درجة أصدرت حكما بسجن الشيخ عادل الشعلة، والشيخ هاني البزاز 6 أشهر، وحددت 100 دينار كفالة لوقف التنفيذ، لحين الاستئناف.

وتشن السلطات الأمنية حملة واسعة ضد الأغلبية الشيعية وتستدعي وتعتقل عددا من رجال الدين الشيعة على خلفية تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام.