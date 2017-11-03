» أخبار
الإفراج عن ملا هاني البلادي بعد قضائه محكوميته في قضية التجمهر بالدراز
2017-11-03 - 1:42 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) عن ملا هاني البلادي، بعد قضائه 3 أشهر، بتهمة التجمهر في الدراز.
وكانت محكمة بحرينية قضت على ملا هاني البلادي، والدكتور طه الدرازي بالسجن، لمشاركتهما في اعتصام الدراز في يونيو/حزيران 2016، تضامنا مع الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-03البحرين: حكم قضائي بسجن رجلي دين شيعيين 6 أشهر
- 2017-11-03ملك البحرين يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
- 2017-11-03تجديد بطاقة الهوية عبر المفتاح الإلكتروني مع نهاية العام الحالي
- 2017-11-03السجن سنتين لخمسة متهمين بالتجمهر
- 2017-11-02مفوضية السجناء: إقرار آلية لتنظيم زيارات معلنة وغير معلنة للنزلاء والمحبوسين احتياطيا
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus