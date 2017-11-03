الإفراج عن ملا هاني البلادي بعد قضائه محكوميته في قضية التجمهر بالدراز

2017-11-03 - 1:42 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) عن ملا هاني البلادي، بعد قضائه 3 أشهر، بتهمة التجمهر في الدراز.

وكانت محكمة بحرينية قضت على ملا هاني البلادي، والدكتور طه الدرازي بالسجن، لمشاركتهما في اعتصام الدراز في يونيو/حزيران 2016، تضامنا مع الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.