القوات العراقية تستعيد حقل غاز عكاس من داعش

2017-11-03 - 1:57 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحفيين في بغداد إن القوات العراقية استعادت يوم الخميس حقل عكاس للغاز من تنظيم داعش.

وشنت القوات العراقية هجوما الشهر الماضي لطرد التنظيم المتشدد من آخر منطقة لا تزال تحت سيطرته في العراق على الحدود مع سوريا حيث يوجد الحقل. ولم يدخل الحقل مرحلة الإنتاج بعد.

ويقع الحقل، الذي يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 5.6 تريليون قدم مكعب، في محافظة الأنبار غرب العراق قرب الحدود مع سوريا. والشركة المشغلة للحقل هي مؤسسة كوريا للغاز (كوجاس).

وتعطل العمل في تطوير حقل عكاس بعد أن سيطرت داعش على مناطق واسعة في الأنبار في مايو أيار 2014. كما أوقفت كوجاس العمليات فيه بعد عدة هجمات من المتشددين ضد مواقع الشركة في الحقل.

وقال مسؤولون في وزارة النفط العراقية إنهم يعتزمون إرسال طاقم إلى عكاس لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة به.

وقال المهندس محمد إبراهيم وهو عضو من الفريق الذي يشرف على الحقل في الوزارة إنهم سيزورون الحقل ويكتبون تقريرا عن الأضرار وما الذي يحتاجه ليعود إلى العمل في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن العراق يخطط للتواصل مع كوجاس قريبا لبدء الاستعدادات لاستئناف أعمال التطوير في الحقل.

وقال العقيد سعد حردان من شرطة الأنبار إن قوات الأمن تعمل على تطهير عكاس من الألغام والشراك الخداعية التي ربما زرعها هناك تنظيم داعش.