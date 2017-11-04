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المهن والخدمات الصحية: منح 3 تراخيص لمصانع أدوية جديدة في البحرين
2017-11-04 - 1:13 م
مرآة البحرين: قالت مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إن الهيئة منحت ثلاثة تراخيص لمصانع أدوية جديدة في البحرين.
وفي تصريح صحفي أوضحت الجلاهمة الجلاهمة أن أحد تلك المصانع سيبدأ انتاجه مع نهاية العام أو بداية 2018 وسيكون انتاجه في الكبسولات والحبوب، والمصنع الثاني من المتوقع أن يبدأ انتاجه مع نهاية 2019 وسينتج الحقن، والمصنع الثالث مازال في مرحلة استكمال أوراقه.
وفي سياق متصل كشفت الجلاهمة عن قرب الانتهاء من مستشفى للولادة وأمراض النساء في منطقة عوالي.
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