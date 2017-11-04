الوطنية لحقوق الإنسان تشكو تجاهل المفوضية السامية لها: نحضر محاكمة الشخصيات التي تحظى باهتمامهم لكنهم لا يستقون معلوماتهم منا

2017-11-04 - 1:15 م

مرآة البحرين: شكت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) استمرار تجاهل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لآرائها فيما يختص بالشأن الحقوقي في البلاد.

وقال خليفة الفاضل، الأمين العام بالوكالة في المؤسسة إن الوطنية لحقوق الإنسان لابد أن تكون " المصدر الأول والمحايد لتلقي مثل هذه المعلومات، ويؤسفنا عدم لجوئهم إلينا، بل حتى إنهم لا يريدون التعاون".

وفي مقابلة مع صحيفة أخبار الخليج المحلية، عبر الفاضل عن أمله في تضمين مكتب المفوض السامي، رأي المؤسسة الوطنية التي قال إنها "تعمل في الميدان، وتحضر محاكمات الشخصيات التي تحظى باهتمام المفوضية السامية".

وعبر الفاضل عن أسفه لأن "بعض المنظمات الحقوقية الدولية مثل (أمنستي) و(هيومن رايتس ووتش) وغيرها لا يتواصلون معنا لاستقاء المعلومات، على الرغم من أننا نقوم بزيارة السجون ونحضر المحاكمات ونحن من نتلقى الشكاوى وطلبات المساعدة من المواطنين والمقيمين، وبالتالي نحن لا بد أن نكون المصدر الأول والمحايد لتلقي مثل هذه المعلومات.. وقال: «يؤسفنا عدم لجوئهم إلينا، بل حتى إنهم لا يريدون التعاون".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة أخبار الخليج إن مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيعقد اجتماعا غدا الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لانتخاب رئيس جديد للمؤسسة خلفا لسعيد الفيحاني الذي تم تعيينه سفيرا في وزارة الخارجية مؤخراً.