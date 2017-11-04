الجوازات تعتذر عن تعطل المسافرين على الجسر وتقول إنها تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية

2017-11-04 - 1:19 م

مرآة البحرين: اعتذر عبدالرحمن صالح سنان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة عن التعطل الذي حدث للمسافرين عبر جسر الملك فهد مشيراً ألى أن كبائن جسر الملك فهد تعمل بكامل طاقتها من أجل استيعاب الكثافة الكبيرة في عدد المسافرين القادمين إلى البلاد، خصوصا خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف في تصريح صحفي أن "كثافة القادمين في نفس الفترة تقريبا، جعلنا نقوم بتحويل عدد من مسارات الخروج بجانب فتح كبائن إضافية، بما يسمح بدخول مزيد من القادمين".

وقدم عبدالرحمن سنان اعتذاره عن أي تأخير حدث للمسافرين القادمين عند منفذ جسر الملك فهد منوها إلى أن الجهات المختصة تبذل قصارى جهدها لمعالجة الوضع وتحقيق الانسيابية المطلوبة في ضوء كثافة عدد القادمين.