» أخبار
الجوازات تعتذر عن تعطل المسافرين على الجسر وتقول إنها تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية
2017-11-04 - 1:19 م
مرآة البحرين: اعتذر عبدالرحمن صالح سنان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة عن التعطل الذي حدث للمسافرين عبر جسر الملك فهد مشيراً ألى أن كبائن جسر الملك فهد تعمل بكامل طاقتها من أجل استيعاب الكثافة الكبيرة في عدد المسافرين القادمين إلى البلاد، خصوصا خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف في تصريح صحفي أن "كثافة القادمين في نفس الفترة تقريبا، جعلنا نقوم بتحويل عدد من مسارات الخروج بجانب فتح كبائن إضافية، بما يسمح بدخول مزيد من القادمين".
وقدم عبدالرحمن سنان اعتذاره عن أي تأخير حدث للمسافرين القادمين عند منفذ جسر الملك فهد منوها إلى أن الجهات المختصة تبذل قصارى جهدها لمعالجة الوضع وتحقيق الانسيابية المطلوبة في ضوء كثافة عدد القادمين.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-04واشنطن تطالب البحرين بالتحقيق في انتزاع اعترافات عائلة الناشط الوداعي تحت الإكراه
- 2017-11-04البحرين: اعتقال مواطنين اثنين على الأقل خلال 48 ساعة
- 2017-11-04أ ف ب: ترحيل بحريني سجن لـ"إهانته الملك" إلى العراق (منظمة العفو)
- 2017-11-04مجلس النواب يسعى لتقليص صلاحياته مجدداً: مقترح نيابي بمنع النواب من التعليق على ردود الحكومة
- 2017-11-04الوطنية لحقوق الإنسان تشكو تجاهل المفوضية السامية لها: نحضر محاكمة الشخصيات التي تحظى باهتمامهم لكنهم لا يستقون معلوماتهم منا
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus