2017-11-04 - 1:50 م

مرآة البحرين (أ ف ب): رحلت السلطات البحرينية مواطنا بحرينيا دين "بإهانة الملك" وسبق تجريده من جنسيته إلى العراق بعد قضائه عقوبة السجن سنتين، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير أن إبراهيم كريمي أطلق سراحه من سجن "جو" سيء السمعة في البحرين الإثنين وتم "ترحيله إلى العراق في اليوم الثاني".

وعوقب كريمي بالسجن سنتين وشهر في العام 2016 لإدانته بـ"إهانة ملك" البحرين والسعودية وملكها وحيازة سلاح صاعق. وسبق وجردته السلطات البحرينية من جنسيته في العام 2012.

وقالت منظمة العفو إن كريمي دين بـ"التحريض العلني على الكراهية والازدراء ضد النظام" البحريني و"إهانة الملك علنا".

كما دين بـ"إهانة السعودية وملكها" في تغريدة على موقع تويتر كتبها إثر سقوط رافعة تشييد ضخمة في المسجد الحرام في مكة في حادث قتل فيها أكثر من 100 شخص في أيلول/سبتمبر 2015. لكن كريمي أنكر أن يكون ذلك الحساب يعود إليه.

ووصفت منظمة العفو كريمي بأنه "سجين رأي".

وضاعفت السلطات البحرينية محاكمات معارضيها في الشهور الأخيرة، كما منحت المحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين بتهم من بينها الإرهاب، في وقت تدخل فيه التظاهرات المطالبة بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية عامها السابع.

وصدرت أحكام بالسجن بحق عشرات الأشخاص وغالبيتهم العظمى من الشيعة كما تم تجريد عدد من الناشطين البارزين من الجنسية منذ اندلاع الاضطرابات في العام 2011.

وتتهم البحرين، الحليف المهم للولايات المتحدة والتي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، إيران بتدريب "خلايا إرهابية" تهدف إلى الإطاحة بالحكومة البحرينية. وهي تهم تنفيها إيران.