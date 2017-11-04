القوات العراقية تستعيد معبرا حدوديا مع سوريا من داعش

2017-11-04 - 1:52 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت فصائل شيعية مدعومة من إيران إن القوات العراقية استعادت يوم الجمعة معبرا حدوديا مع سوريا من داعش.

وشاركت الفصائل الشيعية في الهجوم على المعبر الحدودي.

وجاءت استعادة المعبر الواقع على طريق يمر بمدينتي القائم في العراق والبوكمال في سوريا بعد أن دخلت القوات العراقية يوم الجمعة القائم التي كانت واحدة من آخر المناطق تحت سيطرة داعش في العراق.