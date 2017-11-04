البحرين: اعتقال مواطنين اثنين على الأقل خلال 48 ساعة

2017-11-04 - 2:02 م

مرآة البحرين (خاص): أكد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات البحرينية اعتقلت مواطنين اثنين على الأقل خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت فجر الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 الشاب زهير إبراهيم السندي بعد مداهمة منزله في منطقة مركوبان بجزيرة سترة.

كما تم رصد اعتقال الشاب حسين عبدالنبي سويدان من بلدة الدراز، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد مداهمة منزله بالقوة.