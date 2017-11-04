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واشنطن تطالب البحرين بالتحقيق في انتزاع اعترافات عائلة الناشط الوداعي تحت الإكراه
2017-11-04 - 2:16 م
مرآة البحرين (خاص): حثت الولايات المتحدة الأمريكية، حليفتها البحرين بالتحقيق بشكل دقيق ونزيه في ادعاءات تعرض 3 من عائلة الناشط الوداعي للإكراه في انتزاع اعترافاتهم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في مؤتمر صحفي (31 أكتوبر/تشرين الأول 2017) أن الولايات المتحدة على علم بالحكم بالسجن 3 سنوات على بعض أفراد أسرة الناشط الحقوقي المقيم في لندن سيد أحمد الوداعي.
وأضافت "يدعي (الوداعي) أن الإدانات الصادرة عن السلطات البحرينية كانت انتقاما لأنشطته في البحرين، لا أستطيع أن أؤكد ذلك شخصياً، لكننا نتفهم أن هناك أيضاى مزاعم بانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه".
وختمت بالقول "إننا نحث السلطات البحرينية على التحقيق في الادعاءات بشكل دقيق ونزيه أيضاً، وليس لدي شيء أكثر بالنسبة لهذا الموضوع".
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