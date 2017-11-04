فيديو: الجزيرة تسخر من فرض البحرين للفيزا على القطريين: لن نستطيع بعد اليوم التزلج على جبل الدخان

2017-11-04 - 4:39 م

مرآة البحرين (خاص): سخرت قناة الجزيرة القطرية (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) من فرض البحرين تأشيرات سفر (فيزا) على المواطنين القطريين، قائلة إن القطريين لن يتمكنوا من التزلج على جبل الدخان.

وفي آخر حلقه من البرنامج الساخر "فوق السلطة" الذي يقدمه الصحفي نزيه الأحدب (3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، تطرقت الجزيرة لفرض التأشيرات على القطريين، قائلة إن قطر لن تتعامل بالمثل مع البحرين، كما تحدثت عن تبعية البحرين للسعودية مشيرة إلى أن المطلوب من قطر أن تصبح بحريناً أخرى في هذا الشأن.

وتطرقت الجزيرة أيضاً إلى تغريدة وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة الذي اعترف صراحة بأن الدول الأربع تقوم بـ "حصار" دولة قطر، وهي (الدول الأربع) التي كانت دائما تحاول نفي ذلك.

ونشرت الجزيرة مقاطع من مقابلات متناقضة إلى حد ما، للبحريني عبدالله جنيد، والنائب البحريني جمال بوحسن بشأن الأزمة مع قطر، ولم تغفل التطرق إلى استضافة القناة العاشرة الإسرائيلية للبحريني عبدالله جنيد.