السعودية: احتجاز الملياردير الوليد بن طلال و10 أمراء آخرين بتهمة الفساد

الوليد بن طلال بن عبدالعزيز

2017-11-05 - 5:47 ص

مرآة البحرين: قالت وسائل إعلام سعودية إن السلطات احتجزت 11 أميرا في إطار حملة لمكافحة الفساد، وذلك بعد ساعات من إعلان العاهل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.

وبثت صفحات إخبارية سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي الحروف الأولى من أسماء الأمراء والتهم التي تم احتجازهم بموجبها. وكان من بين المحتجزين الملياردير السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن العاهل السعودي السبت تعيين وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد يوم السبت وأعفى متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من قيادة الحرس الوطني وعزز سلطة ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان متعب (نجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز) من بين الأمراء المحتجزين، إلى جانب أخيه أمير الرياض السابق تركي.

وأكدت وسائل الإعلام أن من بين المحتجزين رئيس مجموعة (إم بي سي) وليد الإبراهيم ووزير الديوان الملكي السابق خالد التويجري، إلى جانب أربعة وزراء حاليين في إطار حملة لمكافحة الفساد.