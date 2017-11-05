الجيش اليمني يطلق صاروخا باليستيا باتجاه الرياض
2017-11-05 - 6:29 ص
مرآة البحرين: أطلق الجيش اليمني السبت (4 نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧) صاروخا باليستيا استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وقالت وكالة سبأ للأنباء إن "القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي بعيد المدى بركان2 مطار الملك خالد الدولي".
وقالت وكالتا أنباء رسميتان إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن على العاصمة الرياض.
وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن الصاروخ أسقط قرب مطار الملك خالد فوق الضواحي الشمالية للمدينة دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.
وذكر الدفاع المدني السعودي في حسابه الرسمي على تويتر إن شظايا الصاروخ سقطت قرب أرض المطار لكن حركة الطيران استمرت كالمعتاد.
وسمع سكان في شمال الرياض دوي انفجار هائل حوالي الساعة 20:20 بالتوقيت المحلي تبعه صوت أزيز وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض.
وقال أحد السكان لرويترز إنه سمع دوي الانفجار فخرج من منزله ليسمع بعدها صوتا كالرعد ثم عددا يتراوح بين ستة تفجيرات و12 تفجيرا ذات دوي أقل.
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