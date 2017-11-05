2017-11-05 - 3:19 م

مرآة البحرين: قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية ستصل إلى 66 مليون دينار في سنة 2022.

ومن المزمع أن تصوّت اليوم اللجنة المالية والاقتصادية على مشروع قانون الضريبة الانتقائية ومن ثم رفعه إلى المجلس للتصويت عليه في جلسته الأسبوعية الثلاثاء القادم.

وأوضح بوعلي في تصريح لـصحيفة الأيام المحلية، أن العائد المالي سيصل للضعف بعد خمس سنوات من تطبيق الضريبة الانتقائية، لافتًا إلى أن الأثر المالي في العام 2018 سيكون 58 مليون دينار، بينما سيرتفع ليصل لـ 62 مليون دينار في العام 2020.

وفصّل بوعلي ذلك، موضحًا أن العائدات المالية من المواطنين والمقيمين ستبلغ 41 مليون دينار، بينما لن تتعدى الإيرادات من السيّاح 17 مليون دينار في السنة الأولى.

أما بعد خمس سنوات من تطبيق الضريبة، فستصل الإيرادات إلى 47 مليون دينار من المواطنين والمقيمين، و19 مليون دينار من السيّاح.

وأوضح بوعلي أن متوسط الأسعار ستكون متقاربة في دول الخليج بعد فرض الضريبة، فسوف تبلغ قيمة عبوة المشروب الغازي 225 فلسًا، أما متوسط السعر المتوقع للسجائر فسيبلغ دينارين بحريني، ودينار و200 فلس متوسط مشروب الطاقة.