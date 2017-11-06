البحرين تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا

2017-11-06 - 12:01 ص

مرآة البحرين: طلبت وزارة الخارجية البحرينية الأحد (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) في بيان من البحرينيين الموجودين في لبنان مغادرتها فورا، كما دعت إلى عدم السفر للبنان نهائيا.

وقالت الخارجية في بيان "نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني البحرين المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

وجددت وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة مماثلة بعد تصاعد التوتر مع لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه من العاصمة السعودية الرياض.