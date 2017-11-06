» أخبار
البحرين تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا
البحرين طلبت من رعاياها مغادرة لبنان وعدم السفر إليه نهائيا
2017-11-06 - 12:01 ص
مرآة البحرين: طلبت وزارة الخارجية البحرينية الأحد (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) في بيان من البحرينيين الموجودين في لبنان مغادرتها فورا، كما دعت إلى عدم السفر للبنان نهائيا.
وقالت الخارجية في بيان "نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني البحرين المتواجدين حاليا في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".
وجددت وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات.
وكانت السعودية قد وجهت دعوة مماثلة بعد تصاعد التوتر مع لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه من العاصمة السعودية الرياض.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-05البحرين تصعد الخلاف الخليجي وتقول إنها تمتلك حق المطالبة بأراضٍ من قطر
- 2017-11-05مجلس النواب سيناقش "الضريبة الانتقائية" في جلسته المقبلة
- 2017-11-05الشوريون يسقطون اقتراحا للنواب يحدد للحكومة موعدا لتنفيذ الرغبات النيابية
- 2017-11-04واشنطن تطالب البحرين بالتحقيق في انتزاع اعترافات عائلة الناشط الوداعي تحت الإكراه
- 2017-11-04البحرين: اعتقال مواطنين اثنين على الأقل خلال 48 ساعة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus