حزب الله: السعودية أجبرت رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة

2017-11-06 - 12:20 ص

مرآة البحرين (رويترز): اتهم حزب الله السعودية يوم الأحد بإجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة ودعا إلى الهدوء والصبر والتريث في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي نجمت عن استقالته.

وحث السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله المواطنين اللبنانيين على عدم التصعيد السياسي ردا على قرار الحريري المفاجئ يوم السبت والذي أعلنه في السعودية.

#mce_temp_url#وقال الحريري إن هناك مؤامرة لقتله واتهم حزب الله وإيران الداعمة للحزب بزرع الفتنة في العالم العربي. ونفى عقاب صقر وهو عضو بمجلس النواب اللبناني عن تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري أن يكون قرار الاستقالة فُرض على الحريري.

وقال نصر الله في كلمة تلفزيونية إن "الاستقالة كانت قرارا سعوديا أُملي على الرئيس سعد الحريري وأُجبر عليه وإن الاستقالة لم تكن نيته ولا رغبته ولا قراره".

وأضاف أنه لن يعلق على اتهامات وجهها الحريري لحزب الله واصفا بيان استقالته بأنه بيان سعودي.

وأشار نصر الله إلى أن "هذا النص ليس نصا لبنانيا. هذا النص كتبه سعودي وهذه الأدبيات هي أدبيات سعودية ورئيس الحكومة قام بتلاوتها...والكل فوجئ في لبنان".

وأطاحت استقالة الحريري بحكومة ائتلافية كانت تضم حزب الله وأعادت لبنان إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران كما أنها تخاطر بنشوب أزمة سياسية مفتوحة وتوترات طائفية في لبنان.

وشُكلت الحكومة أواخر العام الماضي في اتفاق سياسي أنهى مأزقا استمر سنوات وأعلنت في الشهر الماضي أول ميزانية للبنان منذ 2005.

وقال نصر الله إنه يعتقد أن الأمور كانت تسير بشكل طيب ولم تكن تستدعي استقالة الحريري. وحث اللبنانيين على عدم تنظيم احتجاجات ردا على الاستقالة قائلا إن "هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة".

وأضاف أن هناك "أسئلة مشروعة" تثار في لبنان حول ما إذا كان الحريري محتجزا في السعودية وقال إن زعماء لبنان السياسيين يتوقعون عودته إلى البلاد يوم الخميس "إذا أُذن له بالعودة".

ونفى حلفاء الحريري في لبنان التلميحات إلى احتجازه ونشر الحريري صورة له على تويتر يوم الأحد مع وليد اليعقوب الذي عُين حديثا سفيرا للسعودية في لبنان .

مشاورات

ذكرت مصادر في قصر الرئاسة اللبناني يوم الأحد أن الرئيس ميشال عون لن يقبل استقالة الحريري إلى حين عودته إلى لبنان لتوضيح أسباب استقالته مؤجلا بذلك في الوقت الحالي المشاورات الصعبة من الناحية السياسية لاختيار خلف له.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر قريبة من الحريري لم تسمها توقعها باحتمال أن يبقى الحريري خارج لبنان بسبب التهديدات الأمنية ضده.

وحاول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تهدئة المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات السياسية إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الهش بالفعل في لبنان.وأصدر بيانا يؤكد على استقرار الليرة اللبنانية.وسعر الليرة اللبنانية ثابت أمام الدولار عند نحو 1500 ليرة.

ووفقا للنظام الطائفي في لبنان لا بد وأن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ورئيس البرلمان شيعيا ورئيس الوزراء سنيا. والحريري هو السياسي السني الأكثر تأثيرا في البلاد.

وكان رفيق الحريري والد سعد رئيسا للوزراء بعد الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و1990 وتم اغتياله في تفجير سيارة مفخخة عام 2005 .

ووجهت محكمة تدعمها الأمم المتحدة اتهامات لخمسة من عناصر حزب الله بالضلوع في عملية الاغتيال فيما نفى حزب الله ذلك.

ونشرت وسائل إعلام سعودية تقارير عن محاولة اغتيال الحريري في الأيام الأخيرة لكن جميع الأجهزة الأمنية الرئيسية في لبنان قالت إنه ليس لديها معلومات عن هذه المؤامرة.

وقال ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي إن الحرس الخاص للحريري كانت لديه "معلومات مؤكدة" بشأن مؤامرة لاغتياله.

وقال السبهان في مقابلة بقناة المستقبل المملوكة للحريري إنه كانت هناك تهديدات لرئيس الوزراء وأن السعودية حريصة على سلامته.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقه بشأن استقالة الحريري وأوضح أنه يأمل أن تدعم كل الأطراف في لبنان مؤسسات الدولة وذلك حسبما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن لبنان.