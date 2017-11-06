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السعودية: مقتل نائب أمير منطقة عسير ومسؤولين في تحطم طائرة هليكوبتر

الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير
الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير

2017-11-06 - 12:30 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية إن نائب أمير منطقة عسير بجنوب السعودية وعدة مسؤولين قُتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد.

وذكرت صحيفة (عكاظ) أن الطائرة سقطت أثناء قيام المسؤولين بجولة في منطقة قرب ساحل منطقة عسير المجاورة لليمن.

ولم تعط التقارير تفاصيل بشأن سبب تحطم الطائرة.

 

 

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