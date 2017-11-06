» الخليج
السعودية: مقتل نائب أمير منطقة عسير ومسؤولين في تحطم طائرة هليكوبتر
الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير
2017-11-06 - 12:30 ص
مرآة البحرين (رويترز): قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية الرسمية إن نائب أمير منطقة عسير بجنوب السعودية وعدة مسؤولين قُتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد.
وذكرت صحيفة (عكاظ) أن الطائرة سقطت أثناء قيام المسؤولين بجولة في منطقة قرب ساحل منطقة عسير المجاورة لليمن.
ولم تعط التقارير تفاصيل بشأن سبب تحطم الطائرة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-06حزب الله: السعودية أجبرت رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة
- 2017-11-05رويترز تنقل عن محللين قولهم إن احتجاز الأمراء في السعودية يتعلق بالتخلص من أي معارضة محتملة لولي العهد
- 2017-11-05الجيش اليمني يطلق صاروخا باليستيا باتجاه الرياض
- 2017-11-05السعودية: احتجاز الملياردير الوليد بن طلال و10 أمراء آخرين بتهمة الفساد
- 2017-11-04القوات العراقية تستعيد معبرا حدوديا مع سوريا من داعش
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus