انتخاب خوري خلفا للفيحاني في رئاسة الوطنية لحقوق الإنسان

2017-11-06 - 11:29 ص

مرآة البحرين: انتخب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية)، ماريا خوري رئيسا جديدا للمؤسسة، خلفا لسعيد الفيحاني الذي تم تعيينه سفيرا في الخارجية البحرينية.

ويوم أمس الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اجتمع مجلس مفوضي المؤسسة برئاسة عبدالله الدرازي (نائب الرئيس)، وتم انتخاب ماريا خوري بالتزكية.

وكانت خوري قد انضمت إلى مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب مرسوم ملكي، في العام 2013، وترأست لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولاحقاً لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وخلال اجتماع أمس تم أيضاً "تثبيت خليفة بن علي الفاضل أمينا عاما للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأربع سنوات قابلة للتجديد"، وفق بيان من المؤسسة.