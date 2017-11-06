البحرين تفرض على مواطنيها السفر إلى قطر باستخدام جواز السفر

2017-11-06 - 11:34 ص

مرآة البحرين: فرضت السلطات الأمنية البحرينية على مواطنيها التنقل باستخدام جواز السفر فقط، أثناء سفرهم إلى قطر.

وقالت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين أنه «يتعين على المواطنين البحرينيين المتواجدين في دولة قطر، استخدام "جواز السفر " للتنقل بين مملكة البحرين ودولة قطر».

وأوضحت أنه «لن يسمح باستخدام أي مستند آخر في أي من منافذ مملكة البحرين، للمغادرة أو للوصول من دولة قطر».

ويتنقل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية فقط، ولا يلزم استخدام جواز السفر أثناء التنقل بين الدول الست (الكويت، البحرين، السعودية، قطر، عمان والإمارات العربية المتحدة).

وفي وقت سابق فرضت السلطات البحرينية التأشيرة «فيزا» على مواطني دولة قطر الذين ينوون زيارة المنامة.