قائد الحرس الثوري الإيراني يرفض اتهام ترامب بشأن صاروخ السعودية

2017-11-06 - 11:36 ص

مرآة البحرين (رويترز): نفى قائد الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالوقوف وراء إطلاق صاروخ باليستي على السعودية من اليمن ووصفها بأنها أحد "افتراءات" الرئيس الأمريكي.

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية الصاروخ. وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن الصاروخ أسقط قرب مطار الملك خالد في الرياض يوم السبت دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وقال ترامب للصحفيين على طائرة الرئاسة في طريقه إلى طوكيو "وُجهت ضربة من إيران، على ما أعتقد، إلى السعودية... وأسقط نظامنا الصاروخ في الجو".

لكن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري المسؤول عن البرنامج الصاروخي الإيراني قال في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "السيد ترامب قال الكثير من الأشياء التي لا أساس لها وردد أكاذيب كثيرة واتهم إيران زورا كثيرا من قبل وهذا أحد هذه الافتراءات".

وأضاف جعفري "ليس لدينا حتى إمكانية نقل صواريخ إلى اليمن. هذه الصواريخ تخصهم وتمت زيادة مداها".

وشن التحالف بقيادة السعودية آلاف الغارات الجوية على المقاتلين الحوثيين والقوات المتحالفة معم الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين أطلقوا بدورهم عشرات الصواريخ على أراض سعودية خلال الحرب التي بدأت قبل عامين ونصف.