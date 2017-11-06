منظمة العفو الدولية تقول إن ابتسام الصائغ لا تزال معرضة للاعتقال

2017-11-06 - 6:49 م

مرآة البحرين: طالبت منظمة العفو الدولية في بيان بإسقاط التهم الموجهة للمدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، مبينة أنها لا تزال معرّضة لخطر الاحتجاز، حيث لم تتلق بعد شروط الإفراج عنها أو معلومات عن محاكمتها.

وقالت المنظمة إن الصائغ "لم تتلق ولا محاميها، بعد ملف القضية من المحكمة كما لم تبلغ بشروط الإفراج عنها، ولم يُعلن عن موعد جديد لمحاكمتها ومن ثم فهي لا تزال معرضة لإعادة القبض عليها.

وطالبت المنظّمة سلطات البحرين بإنهاء كافّة المضايقات التي تتعرّض لها الصائغ، وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليها، وإجراء تحقيق فوريّ ومستقلّ في ممارسات التعذيب التي تعرّضت لها، وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى محاكمات عادلة، واتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنيّة والنفسيّة والأمن لها ولأفراد عائلتها.