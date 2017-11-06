2017-11-06 - 7:09 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين إن السعودية تحمل إيران المسؤولية عن عواقب "حروبها العدوانية" وذلك بعدما اتهم نظيره السعودي عادل الجبير طهران بتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف ظريف على حسابه على تويتر "تخوض السعودية الحروب العدوانية وتمارس التنمر الإقليمي والسلوك الذي يزعزع الاستقرار والاستفزازات الخطيرة في المنطقة. إنها تحمل إيران العواقب".