مجلس النواب يوافق على فرض الضريبة الانتقائية

2017-11-07 - 12:57 م

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته (الثلثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) على أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، مخالفا بذلك توصية لجنته المالية التي رفضت المشروع.

ووفق مشروع القانون تفرض على بعض السلع المنتقاة خاصة المنتجات التي تتسبب في إضرار على الصحة كمشتقات التبغ ضريبة 100%، و 50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة.

كما ينظم مشروع القانون التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية لذلك واسترداد الضريبة وحالات الإعفاء منها والتسجيل لأغراض الضريبة والترخيص للمستودع الضريبي.