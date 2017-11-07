قائد الجيش يستقبل مسؤولا عسكريا رفيعا من بريطانيا

2017-11-07 - 1:08 م

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، مسؤولاً عسكريا رفيعا من المملكة المتحدة، وفق ما قالت وكالة أنباء البحرين.

ووفق الوكالة فإن خليفة بن أحمد استقبل صباح الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، الفريق توماس بكت بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث قدم الفريق جوهو لورمير، كبير مستشاري الدفاع الجديد للشرق الأوسط في بريطانيا.

وتناول اللقاء "علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط البحرين والمملكة المتحدة، والتعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، وما يتعلق بالتعاون في المجال العسكري".