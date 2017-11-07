أمانة العاصمة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلانات المخالفة

2017-11-07 - 1:44 م

مرآة البحرين: قالت أمانة العاصمة إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعلن والمعلن له، فيما خص الإعلانات المخالفة.

ودعت مدير عام أمانة العاصمة بالإنابة، شوقية حميدان، كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على جدران وواجهات المباني في المناطق أو على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة

وشددت حميدان على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين سواء المعلن أو المعلن له للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للعاصمة من التلوث البصري والإعلانات المخالفة، من خلال حصر أسماء كافة المؤسسات المخالفة، لتطبيق الغرامات عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

من جهة أخرى أوضحت مدير عام أمانة العاصمة بالإنابة أن الأمانة أصدرت (3362) ترخيص إعلان شملت مواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في العاصمة، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر 2017، وأشارت إلى أن كافة التراخيص تم إصدارها بناءً على اشتراطات تراخيص الإعلانات ومعايير السلامة المرورية إلى جانب الاشتراطات العامة للطرق.