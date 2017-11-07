ولي عهد السعودية: تزويد إيران للميليشيات بالصواريخ عدوان عسكري مباشر

2017-11-07 - 2:00 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله يوم الثلاثاء إن قيام إيران بتقديم صواريخ لفصائل في اليمن عدوان عسكري مباشر.

ونسبت الوكالة لولي العهد قوله في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "إن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة".

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية قد اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه الرياض يوم السبت.