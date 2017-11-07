رويترز: بنوك سعودية تجمد حسابات مشتبه بهم احتجزوا في تحقيق فساد

2017-11-07 - 2:17 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر تجارية ومصرفية لرويترز يوم الاثنين إن بنوكا سعودية شرعت في تجميد حسابات مشتبه بهم شملهم تحقيق لمكافحة الفساد.

وجرى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المصادر إن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وذكر مصدران أن عدد الحسابات التي يشملها التجميد قد يقدر بالمئات لكن أيا من المصادر لم يذكر الأسماء التي شملها التجميد.

وقال مصدر آخر "تجميد الحسابات حدث بالفعل... التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه بهم أو إعلان براءتهم".

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمتحدث باسم البنك المركزي.

وبحسب مسؤولين سعوديين فإن 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين من بين المحتجزين، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال أشهر مستثمر سعودي دولي.

وتشمل قائمة الاتهامات التي يجري التحقيق فيها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية حسبما قال أحد المسؤولين السعوديين.

وتتمتع لجنة مكافحة الفساد الجديدة بسلطة التحفظ على الأصول في الداخل والخارج قبل الكشف عن نتائج التحقيقات.