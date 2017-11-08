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وفد من القوات البحرية المصرية يزور الجانب البحريني من جسر الملك فهد
2017-11-08 - 2:22 م
مرآة البحرين: قام اللواء بحري أركان حرب حسين مصطفى الجزيري مساعد رئيس هيئة الأركان للحرب بالقوات البحرية المصرية والوفد المرافق بزيارة لجسر الملك فهد من الجانب البحريني
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مدير العلاقات العامة والتشريفات في الجانب البحريني من الجسر، جمال الياقوت استقبل الوفد المصري وشرح لهم مراحل بناء الجسر والخطط التطويرية.
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