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صحيفة محلية: العدل تصرف مبالغ التمويل للجمعيات السياسية بعد انقطاع دام عدة أشهر
2017-11-08 - 2:28 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية إن وزارة العدل قامت مؤخرا بصرف مبالغ تمويل الجمعيات السياسية، بعد توقف دام لعدة أشهر.
ونقلت الصحيفة عن عدد من الجمعيات قولها إنها تلقت "إخطارًا من الوزارة بوقف الدعم التشغيلي لها. وأشارت المصدر الى أنه لا يمكن القول إن التمويل منقطع عن الجمعيات السياسية ولكن هناك تأخيرًا في مواعيد تسليم صرف المستحقات المالية".
وطبقاً للقانون، يجب على كل جمعية سياسية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، كما يجب عليها نشر تلك الميزانية وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شؤونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها.
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