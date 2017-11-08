وفاة طفل بحريني في طريقه وعائلته للعراق بعد تدهور سيارتهم

2017-11-08 - 2:33 م

مرآة البحرين: لقي طفل بحريني مصرعه وأصيب شقيقه «4 أعوام» بإصابات متفرقة نقل لمستشفى الخفجي لتلقي العلاج اللازم، فيما نجا والدهما دون إصابات تذكر، إثر تدهور مركبتهم بأحد الشوارع السريعة بمنطقة الخفجي في الجانب السعودي.

وتفصيلاً، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وقوع حادث مروري لمركبة بحرينية من طراز «كيا- سوداء اللون» كانت في طريقها الى العراق لإحياء مناسبة دينية في مدينة كربلاء.

وقالت صحيفة محلية إن سائق المركبة فقد السيطرة على عجلة القيادة، حيث تدهورت المركبة عدة مرات قبل أن تستقر رأسًا على عقب، ولم تنجح جهود الطاقم الطبي في إنقاذ حياة الطفل، وتوفي نتيجة تعرضه لإصابات بليغة.