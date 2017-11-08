» أخبار
أعمال صيانة دورية لمدرج مطار البحرين الدولي
2017-11-08 - 2:39 م
مرآة البحرين: قالت شركة مطار البحرين، إنها أجرت أعمال صيانة دورية لمدرج مطار البحرين الدولي خلال شهر أكتوبر، وذلك لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة أثناء هبوط الطائرات وإقلاعها.
وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة استمرت على مدى 16 ليلة، واستغرقت ما مجموعه 48 ساعة عمل من 185 موظفًا، عملوا لمدة 3 ساعات في الليلة في المتوسط باستخدام 70 مركبة في الموقع.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-08الاستئناف تحجز قضية الحقوقي البارز نبيل رجب للحكم في 22 الجاري
- 2017-11-08باعت تذاكر وهمية واستولت على ربع مليون دينار… تأييد حبس بحرينية شهرا لإصدار شيك من حساب مغلق
- 2017-11-08السجن 3 سنوات لرجل أعمال ومنتج تلفزيوني بتهمة اختلاس ملايين الدنانير من 200 مستثمر بحريني وخليجي
- 2017-11-08وفاة طفل بحريني في طريقه وعائلته للعراق بعد تدهور سيارتهم
- 2017-11-08صحيفة محلية: العدل تصرف مبالغ التمويل للجمعيات السياسية بعد انقطاع دام عدة أشهر
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus