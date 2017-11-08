2017-11-08 - 2:39 م

مرآة البحرين: قالت شركة مطار البحرين، إنها أجرت أعمال صيانة دورية لمدرج مطار البحرين الدولي خلال شهر أكتوبر، وذلك لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة أثناء هبوط الطائرات وإقلاعها.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة استمرت على مدى 16 ليلة، واستغرقت ما مجموعه 48 ساعة عمل من 185 موظفًا، عملوا لمدة 3 ساعات في الليلة في المتوسط باستخدام 70 مركبة في الموقع.