باعت تذاكر وهمية واستولت على ربع مليون دينار… تأييد حبس بحرينية شهرا لإصدار شيك من حساب مغلق

2017-11-08 - 2:51 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» بتأييد حبس سيدة بحرينية (47 سنة) شهرا لإصدارها شيكا قيمته 4500 دينار قيمة تذاكر سفر، وعندما حان موعد الصرف تبين أن الحساب البنكي الصادر عليه الشيك مغلق.

تشير صحيفة أسبقيات المتهمة إلى أن لديها أكثر من 20 أسبقية معظمها إصدار شيكات من دون رصيد، وأن المتهمة كانت توهم الناس بأنها تعمل في شركة للسياحة وتستطيع أن تقدم لهم تذاكر ذهاب وعودة بأسعار رخيصة جدا، وقد وقع في حبائلها عدد كبير من الزبائن اشتروا منها أعدادا كبيرة من التذاكر المرجعة، ولكنهم كانوا يكتشفون بعد سفرهم أنها تذاكر ذات وجهة واحدة (ذهاب بلا عودة)، وقد وجد كثير منهم عالقين بالمطارات ولم ينقذهم سوى تكبد مبالغ طائلة من أجل العودة، وعند مطالبتهم بقيمة شراء تلك التذاكر تقوم بتحرير شيكات لهم ليكتشفوا بعد فترة أنها شيكات من دون رصيد، وبلغت قيمة الشيكات التي أصدرتها بالأسلوب نفسه نحو ربع مليون دينار (255 ألف دينار). وفي هذه القضية أصدرت المستأنفة للمجني عليها شيكا بقيمة 4500 دينار بحريني، قيمة تذاكر سفر تكبدتها المبلغة لها ولأسرتها من أجل تأمين خط العودة إلى الوطن، بعد أن اكتشفوا تعرضهم للخداع.