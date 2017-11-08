الاستئناف تحجز قضية الحقوقي البارز نبيل رجب للحكم في 22 الجاري

2017-11-08 - 3:24 م

مرآة البحرين (خاص): حجزت محكمة استئناف بحرينية قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب للحكم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن القاضي رفض السماح لأسرته من دخول القاعة، كما رفض عرض التسجيلات المقدمة من هيئة الدفاع في الجلسة.

وكانت محكمة أول درجة قضت في 10 يوليو/تموز 2017 بحبس رجب سنتين، بتهمة "بث أخبار كاذبة" على خلفية مقابلات تلفزيونية، تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق رجب، داعية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه فوراً.