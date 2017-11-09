السجن 4 أشهر بدلا من سنتين ونصف لصنقيمه في قضية سب محمد خالد

2017-11-09 - 11:08 ص

مرآة البحرين: قضت المحكمة الصغرى الجنائية بتعديل عقوبة الفنان منصور صنقيمة، إلى الحبس 4 أشهر وغرامة 50 دينارا، بدلا من الحبس سنتين و6 أشهر مع تغريمه 50 دينارا عن تهم سب وقذف النائب السابق محمد خالد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القضية بدأت لدى ورود بلاغ من النائب السابق محمد خالد أفاد فيه بأنه تفاجأ بأصدقائه ومعارفه يبلغونه بقيام المتهم بسبّه وقذفه على مواقع التواصل، كما أنه وجّه له اتهامات في وقائع غير صحيحة، وقال إن كثيرين صدّقوا تلك الشائعات وكانوا يعاتبونه على فعلها، وأورد بعض الألفاظ التي نشرها صنقيمة في فيسبوك وانستغرام عنه.

ولم ينكر صنقيمة البالغ من العمر 44 عامًا، في التحقيقات الاتهامات التي أوردها المجني عليه، وقال إنه كان يدافع عن البحرين، مؤكدا أنه صاحب الحسابين على مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤول عن نشر مقاطع الفيديو.

أسندت النيابة العامة إلى صنقيمه أنه في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية

أولاً: أسند علانية إلى المجني عليه وقائع من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء.

ثانيًا: رمى علانية المجني عليه بأن وجّه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة، ثالثًا: تسبب عمدًا في إزعاج المجني عليه بأن أساء استعمال الهاتف.

رابعًا: نشر علانية أخبارًا وتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة بالمجني عليه وأفراد عائلته وإن كانت صحيحة وكان من شأن ذلك الإساءة له.

وحكمت المحكمة غيابيًا بحبسه سنة عن التهمة الأولى، و3 أشهر عن التهمة الثانية وسنة عن التهمة الثالثة و3 أشهر وغرامة 50 دينارًا عن الرابعة، وقدّرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة.