وزير بريطاني يرد على أسئلة بشأن سياسة المملكة المتحدة تجاه البحرين

2017-11-09 - 11:23 ص

مرآة البحرين (خاص): ردّ وزير الدولة البريطاني لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة في وزارة الخارجية اللورد أحمد أوف ويمبلدون يوم أمس الأول (الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) على أسئلة كان قد وجهها إليه اللورد سكريفن بشأن حقوق الإنسان والحكومة وسياساتها في البحرين.

وقال اللورد ويمبلدون إنّ وزارة الخارجية والكومنولث والسفارة البريطانية تتعاملان مع مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية لمناقشة سياسة المملكة المتحدة تجاه البحرين، بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وذلك في إجابته على سؤال اللورد سكريفن عما إذا كانت الحكومة البريطانية تنوي اللقاء بممثلين عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في البحرين

وفي ما يتعلق بما إذا كان وزير الدولة [البريطاني] لشؤون الشرق الأوسط قد اتصل بأي من من المنظمات غير الحكومية أو التقى بممثلين عنها أو عن المعارضة البحرينية خلال زيارته الأخيرة إلى البحرين، قال اللورد ويمبلدون إنّ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط زار البحرين في 19 أكتوبر / تشرين الأول وشارك في ترؤس فريق عمل مشترك بين البحرين وبريطانيا مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، وتمت مناقشة القضايا المشتركة بين البلدين، بما في ذلك حقوق الإنسان، مضيفًا أنّه كان له عدد من الارتباطات الرسمية مع شخصيات حكومية وغير حكومية، بمن في ذلك عدد كبير من الشّباب المؤثرين في البحرين.