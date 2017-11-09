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التحالف العربي باليمن يسمح بإعادة فتح ميناء عدن
2017-11-09 - 11:39 ص
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول في ميناء عدن بجنوب اليمن إن التحالف العربي بقيادة السعودية سمح باستئناف العمل في الميناء وذلك بعد يومين من إعلانه إغلاق كل موانئ البلاد.
كان التحالف قال يوم الاثنين إنه سيغلق كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية في اليمن للحيلولة دون وصول أسلحة من إيران إلى جماعة الحوثيين.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الميناء حصل على إخطار رسمي من التحالف ظهر يوم الأربعاء أفاد بأنه سيتم رفع الحظر وأن العمل سيستأنف كالمعتاد.
ولم يقدم المسؤول تفسيرا للإجراء الأخير لكن عدن تخضع لقوات التحالف إلى حد كبير.
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