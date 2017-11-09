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إيران: هجمات الحوثيين الصاروخية على الرياض رد على العدوان السعودي
2017-11-09 - 11:47 ص
مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون باليمن مستهدفة الرياض ما هي إلا رد فعل إزاء ما وصفه بالعدوان السعودي.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن روحاني قوله "كيف للشعب اليمني أن يرد على قصف بلاده؟ أليس مسموحا له باستخدام أسلحته؟ أوقفوا القصف أولا ولنرى إن لم يفعل اليمنيون الشيء نفسه".
وقال روحاني أيضا إن السعودية ارتكبت "خطأ استراتيجيا" حين اعتبرت أمريكا وإسرائيل صديقتين واعتبرت إيران عدوا.
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