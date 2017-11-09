وزير خارجية العراق: لسنا مع عزل أو محاصرة أي بلد

2017-11-09 - 11:57 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري يوم الأربعاء إن العراق ليس مع عزل أو محاصرة أي بلد وإنما يؤيد الحوار لحل الخلافات.

وقال الجعفري في العاصمة القطرية الدوحة "نحن لسنا مع عزل أي بلد وليس مع محاصرة أي بلد. نحن مع الحوار حتى مع وجود مشاكل".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو/حزيران واتهمتها بدعم إيران وجماعات إسلامية متشددة وهو ما تنفيه الدوحة.