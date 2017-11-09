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إردوغان سيزور قطر في منتصف نوفمبر
2017-11-09 - 11:59 ص
مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر رئاسية يوم الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيتوجه الأسبوع المقبل إلى قطر التي دعمتها أنقرة في خلافها مع جيرانها في الخليج.
وأضافت المصادر أن إردوغان سيزور الدوحة يوم الأربعاء المقبل بعد زيارته لروسيا والكويت.
وساندت تركيا قطر منذ أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية معها في يوليو تموز واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وعززت تركيا علاقاتها التجارية مع قطر منذ بدء الحظر وأجرت الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة في قطر التي يوجد لأنقرة قاعدة عسكرية فيها. وقالت تركيا إنها سترسل 3000 جندي إلى تلك القاعدة.
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