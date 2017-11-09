الاستئناف تلغي حكما بسجن أحد أفراد أسرة آل خليفة وتكتفي بتغريمه في قضية سب وقذف

2017-11-09 - 12:11 م

مرآة البحرين: ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية، حكما بحبس أحد أفراد أسرة آل خليفة واكتفت بتغريمه 200 دينار، فيما أيدت حكمين آخرين بتغريمه 100 دينار لكل قضية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى صاحب حساب «منرفزهم»، محمد بن صقر آل خليفة أنه "رمى المجني عليهم بما يخدش من شرفهم واعتبارهم دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة، وكان ذلك بإحدى طرق العلانية، وتسبب في إزعاجهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإسناد واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للعقاب والازدراء".

وجاء في تفاصيل دعاوى الاستئناف بأن منرفزهم نشر تغريدات عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبارات تسيء للمجني عليهم، والتشكيك في وطنيتهم.

وفي القضية الأولى والثانية أصدرت محكمة أول درجة بتغريمه 100 دينار، وقد أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف، فيما عدلت عقوبته في الدعوى الثالثة بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بحبسه شهرين، وتغريمه 200 دينار.