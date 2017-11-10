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متحدث: البطريرك الماروني اللبناني يعتزم الاجتماع مع الحريري في السعودية
2017-11-10 - 1:33 م
مرآة البحرين (رويترز): قال المتحدث باسم بطريرك المارون في لبنان إن البطريرك بشارة الراعي سيزور السعودية الأسبوع المقبل وإنه تلقى ردا إيجابيا من مسؤولين سعوديين بشأن احتمال الاجتماع مع سعد الحريري الذي استقال من منصب رئيس الحكومة اللبنانية.
وقال المتحدث وليد غياض إن البطريرك سينقل إلى المملكة رسالة مفادها أن لبنان لن يتحمل أي صراع. وأضاف أن اجتماعا سيعقد "من حيث المبدأ" بين الراعي والحريري.
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