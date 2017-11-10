ملك السعودية يعين 30 قاضيا ويرقي 26 تزامنا مع حملة على الفساد

2017-11-10 - 1:34 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن الملك سلمان بن عبد العزيز عين ورقى 56 قاضيا، وهي الخطوة التي تتزامن مع حملة على الفساد في المملكة.

وذكرت الوكالة أن الملك أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.

واحتجزت السلطات السعودية عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد بدأت يوم السبت. ويواجه هؤلاء اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء القضاة سيقومون بأي دور في الحملة الآخذة في الاتساع.

وقالت مصادر مصرفية لرويترز يوم الخميس إن البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، وهو ما قد يكون تمهيدا لتجميد حساباتهم.

وأعلنت السعودية أنها ستصادر أصولا تم الحصول عليها بما يخالف القانون. وفيما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة، قالت مصادر مصرفية إنه جرى تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي بالفعل بناء على طلب من البنك المركزي.

وقد تكون مبالغ طائلة مهددة في إطار الحملة. وتسبب الفساد على مدى سنوات في إهدار 800 مليار دولار من إيرادات الدولة، ويعتقد مصرفيون إن كثيرا من هذه الأموال في الخارج في دول مثل سويسرا وبريطانيا.