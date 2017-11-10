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الإعلام الحربي لحزب الله: أنباء عن وجود البغدادي في مدينة سورية
2017-11-10 - 1:37 م
مرآة البحرين (رويترز): قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة إن أنباء ترددت عن وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في مدينة البوكمال السورية خلال عملية الجيش السوري وحلفائه لاستعادة المدينة.
ولم يحدد التقرير إن كان البغدادي اعتقل في البوكمال التي أعلن الجيش السوري السيطرة عليها هذا الأسبوع.
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