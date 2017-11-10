بيان: حزب الله يطالب السعودية بالكف عن التدخل في شؤون لبنان

2017-11-10 - 1:40 م

مرآة البحرين (رويترز): طالبت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني يوم الخميس السعودية بالكف عن التدخل في شؤون لبنان بعدما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في بث تلفزيوني من المملكة.

وقال حسن فضل الله النائب عن حزب الله في بيان "الكتلة تؤيد وتدعم المنهجية التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية في مقاربة الاستقالة الملتبسة".

وأضاف البيان "إن النظام السعودي... مطالب بأن ينأى بأزماته عن لبنان وأن يوقف تدخله في شؤونه الداخلية كما هو مطالب بوقف عدوانه على دول المنطقة وشعوبها والكف عن التدخل في شؤونها ومتغيراتها".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد رفض اتخاذ قرار بشأن استقالة الحريري قبل أن يعود إلى لبنان.