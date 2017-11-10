أربع نساء في مجلس شورى قطر للمرة الأولى في تاريخها

2017-11-10 - 2:00 م

مرآة البحرين (أ ف ب): عينت قطر نساء في مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد، عملا بقرار أميري صدر الخميس.

وستشارك أربع نساء في المجلس الذي يضم 45 مقعدا ويتولى مناقشة مشاريع القوانين التي يحيلها عليه مجلس الوزراء بعد إقرارها وسياسات الحكومة العامة ومسودة موازنة الدولة.

وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار الأميري الرقم 22 لسنة 2017، بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين 28 عضواً جديداً، ضمّ بموجبه نساء لأول مرة في تاريخ مجلس الشورى القطري".

والعضوات المعينات هن حصة الجابر، وعائشة يوسف المناعي، وهنـد عبد الرحمن المفتاح، وريــم المنصوري.

ويأتي ذلك فيما تواجه قطر تبعات الأزمة الدبلوماسية الأسوأ في الخليج منذ سنوات والتي تخضع بموجبها لحصار دول مجاورة.

وكانت البحرين والمملكة السعودية ودولة الإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وفرضت الدول الأربع عقوبات اقتصادية على قطر بينها إغلاق الحدود البرية معها ومنع طائراتها من استخدام مجالاتها الجوية. وتقدمت بمجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات بينها اغلاق قناة "الجزيرة". إلا أن قطر رفضت في أكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت الى الحوار.

ومنذ بدء الأزمة أجرت قطر تعديلات بارزة على مستوى السياسات الاجتماعية.

فقد اقترحت تعديلات على قوانينها الصارمة بشأن الإقامة واستجابت مطالب جمعيات حقوقية بتحسين وضع أكثر من مليوني عامل أجنبي على أراضيها يجهزون البنى التحتية لكأس العالم في كرة القدم الذي تستضيفه الدولة الخليجية في 2022.