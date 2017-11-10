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نصرالله: السياسات السعودية الخاطئة دفعت البحرين إلى حافة الإفلاس
أمين عام حزب الله يلقي كلمة بمناسبة أربعين الإمام الحسين (ع) في بيروت
2017-11-10 - 7:36 م
مرآة البحرين: قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إن البحرين أصبحت بلدا على حافة الإفلاس بسبب ما وصفها "السياسات السعودية الخاطئة".
وخلال خطاب ألقاها عبر شاشة تلفزيونية لأنصاره قال السيد حسن نصرالله إن ملك البحرين بات مضطرا لزيارة السعودية والإمارات كل شهر للحصول على مساعدات لدفع رواتب الجيش والقوى الأمنية والموظفين".
ورأى نصرالله أن الأوضاع الاقتصادية في البحرين نتيجة للسياسات السعودية الفاشلة التي رفضت الاستجابة للحلول السياسية.
وقال نصرالله صحيح أن البحرين تمنع التظاهرات العامة وتفرض إقامة جبرية على آية الله الشيخ عيسى قاسم بعد أن قتلت الشباب المعتصمين عند باب وزجت بعلماء ورموز الشعب في السجون، لكن تلك الخيارات السعودية فشلت في الحد من إرادة الشعب.
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