أضرار مادية وخسائر لشركة نفط البحرين نتيجة انفجار أنبوب نفط

الحريق الذي اندلع عقب انفجار أنبوب للنفط في بوري جنوب العاصمة المنامة

2017-11-11 - 6:59 ص

مرآة البحرين: اندلع حريق هائل في البحرين الجمعة (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إثر إنفجار أنبوب نفط بالقرب من الأحياء السكنية في بوري جنوب العاصمة المنامة.

وتسبب الحريق الذي استمر أكثر من ساعة في أضرار مادية شملت منازل وسيارات للمواطنين إلى جانب خسائر مالية كبيرة لشركة نفط البحرين (بابكو).

وأفادت شركة بابكو أن اللجنة العليا لإدارة الطوارئ في اجتماع مستمر في المصفاة، مؤكدة أنه تم عزل الأنبوب المتضرر وأن فرق الأمن والسلامة تتعامل مع الموقف بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فنيين من شركة النفط من السيطرة على الحريق.

من جهتها قالت وزارة الداخلية إنها تقوم بعملية التبريد في موقع الحريق وحصر الأضرار في المنطقة المحيطة.

وأكدت الجهات الأمنية أن الانفجار لم يتسبب في خسائر بشرية، وقالت إنها تحقق في الحادث.